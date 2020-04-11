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11 Nisan 2020, Cumartesi
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dünyada ilk 5'e girdi!

Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi!

Bu sezon 20 yıllık seriye son vererek ezeli rakibi 'yi 'de mağlup etmeyi başaran , en çok kullanıcıya sahip platformlarından olan twitterda fark yarattı. İşte detaylar...

Sosyal medyayı en aktif kullanan kulüplerden biri olan , Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında Twitter'da fark yarattı.

Özellikle ilk 3 aylık dilimde 'ye karşı 'de 20 yıl sonra alınan galibiyetin de faktörüyle sarı-kırmızılılar tüm dünyada en fazla etkileşim alan ilk 5 kulüpten biri oldu.

GALATASARAY, MANCHESTER UNITED'I GEÇTİ
MBA Sports Management'ın araştırmasında Galatasaray, 2020'nin ilk 3 ayında 20 milyon etkileşim alarak, 4. sıraya oturdu.

FLAMENGO 1. SIRADA
Bu sıralamada 'dan 26.9 milyon etkileşimle ilk sırada yer alırken, 24.1 milyon etkileşimle 2. sırada bulunuyor.

, 23.4 milyon etkileşimle 3. sırada yer aldı. 4. sıradaki temsilcimiz Galatasaray ise 20 milyon etkileşime ulaştı.

İngiliz devi ise 19.8 milyon etkileşimle kendisine 5. sırada yer buldu.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 15:22
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