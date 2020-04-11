Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi!
Bu sezon 20 yıllık seriye son vererek ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başaran Galatasaray, en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan twitterda fark yarattı. İşte detaylar...
Sosyal medyayı en aktif kullanan kulüplerden biri olan Galatasaray, Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında Twitter'da fark yarattı.
Özellikle ilk 3 aylık dilimde Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıl sonra alınan galibiyetin de faktörüyle sarı-kırmızılılar tüm dünyada en fazla etkileşim alan ilk 5 kulüpten biri oldu.
GALATASARAY, MANCHESTER UNITED'I GEÇTİ
MBA Sports Management'ın araştırmasında Galatasaray, 2020'nin ilk 3 ayında 20 milyon etkileşim alarak, 4. sıraya oturdu.
FLAMENGO 1. SIRADA
Bu sıralamada Brezilya'dan Flamengo 26.9 milyon etkileşimle ilk sırada yer alırken, Liverpool 24.1 milyon etkileşimle 2. sırada bulunuyor.
Barcelona, 23.4 milyon etkileşimle 3. sırada yer aldı. 4. sıradaki temsilcimiz Galatasaray ise 20 milyon etkileşime ulaştı.
İngiliz devi Manchester United ise 19.8 milyon etkileşimle kendisine 5. sırada yer buldu.
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 15:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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