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11 Nisan 2020, Cumartesi
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F.Bahçe'ye attığım golleri unutamam

F.Bahçe'ye attığım golleri unutamam

Sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından kariyerinde en iyi maçlardan birini 'ye karşı oynadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından kariyerinde en iyi maçlardan birini 'ye karşı oynadığını söyledi. Hollandalı yıldız, "'da 'da ve ülkemde birçok önemli maça çıktım. Kırılma anlarında goller attım ancak 'da oynarken Fenerbahçe'ye attığım iki golü unutamam. Kariyer gecelerimden birisiydi. Harika bir galibiyet almıştık" dedi.
  1. 11.4.2020
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