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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Arda ve Ergün’den büyük yardım

Arda ve Ergün’den büyük yardım

Sarı-kırmızılıların iki eski yıldızı koronavirüs için yardımda bulundu. Kapı kapı yardım götürdüler.

Kariyerleri Galatasaray'da parlayan ve Ergün Pembe, koronavirüs günlerinde ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımda bulundular. Devre arasında adı güçlü şekilde sarı-kırmızılı kulüple anılan Arda Turan söz verdiği 100 bin koruma maskesinin bir bölümünü arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıkarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek "Dağıtım sırasında tanışma fırsatı bulduğum sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Sizler gerçek kahramanlarsınız" ifadelerini kullandı. Ergün Penbe de Tarsus'ta ihtiyaç sahiplerinin evlerine yardım malzemeleri götürdü. İkili yardımlarını sürdürecek.
  1. 11.4.2020
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