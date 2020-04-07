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07 Nisan 2020, Salı
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kıdem bastı

Selçuk İnan kıdem bastı

'ın emektar ismi , bu sezonki kadroda en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor. Artık sona gelen 35 yaşındaki futbolcu 15 sezondur 'de oynuyor.

'ın emektar ismi , bu sezonki kadroda en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor. Artık sona gelen 35 yaşındaki futbolcu 15 sezondur 'de oynuyor. 406 lig maçına çıktı, 406 maçta 33 bin 104 dakika forma giydi. Onu takip ediyor. 10 sezondur Süper Lig'de yer alırken, ise 9 sezondur yer aldığı Galatasaray'da 284 maçta 25 bin 447 dakika oynadı.
  1. 7.4.2020
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