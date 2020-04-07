Nagatomo’ya rakip oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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’ya rakip oldu

Nagatomo’ya rakip oldu

'ın kadrosunda şu anda 13 milli oyuncu var. Bunlar arasında 122 kez Japon formasını giyerek en dikkat çeken isim... Ancak 116 kez Takım formasını giyen Muslera, milli kariyerini sonlandırmadığı için kısa süre içinde Nagatomo'yu geçebilir.

'ın kadrosunda şu anda 13 milli oyuncu var. Bunlar arasında 122 kez Japon formasını giyerek en dikkat çeken isim... Ancak 116 kez Takım formasını giyen Muslera, milli kariyerini sonlandırmadığı için kısa süre içinde Nagatomo'yu geçebilir. Yerli oyuncular arasında ise Galatasaray'ın en çok milli olan oyuncusu (60)...
  1. 7.4.2020
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