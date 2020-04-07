Nagatomo’ya rakip oldu
Galatasaray'ın kadrosunda şu anda 13 milli oyuncu var. Bunlar arasında Nagatomo 122 kez Japon Milli Takım formasını giyerek en dikkat çeken isim... Ancak 116 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Muslera, milli kariyerini sonlandırmadığı için kısa süre içinde Nagatomo'yu geçebilir.
- 7.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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