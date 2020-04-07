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07 Nisan 2020, Salı
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Michael Jean Seri nerede?

Michael Jean Seri nerede?

Ailesi 'da olduğu için 'nin psikolojisinin bozulduğu ve aklının eşi ile çocuğunda olduğu iddia edilmişti. Dün ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ailesi 'da olduğu için 'nin psikolojisinin bozulduğu ve aklının eşi ile çocuğunda olduğu iddia edilmişti. Dün ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Seri, Terim'in izniyle Fransa'ya gitti. Tecrübeli futbolcunun, 15 Mayıs'ta idmana çıkacak ve öncesinde de 14 günlük karantina süresini evinde geçirecek şekilde 'a döneceği ileri sürüldü.

Seri'nin Fransa'da yaşanan virüsten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle ailesini de İstanbul'a getirmek için 'dan yardım istediği ifade edilmişti.

  1. 7.4.2020
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