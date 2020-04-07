Michael Jean Seri nerede?
Ailesi Fransa'da olduğu için Jean Micheal Seri'nin psikolojisinin bozulduğu ve aklının eşi ile çocuğunda olduğu iddia edilmişti. Dün ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Ailesi Fransa'da olduğu için Jean Micheal Seri'nin psikolojisinin bozulduğu ve aklının eşi ile çocuğunda olduğu iddia edilmişti. Dün ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Seri, Terim'in izniyle Fransa'ya gitti. Tecrübeli futbolcunun, 15 Mayıs'ta idmana çıkacak ve öncesinde de 14 günlük karantina süresini evinde geçirecek şekilde İstanbul'a döneceği ileri sürüldü.
Seri'nin Fransa'da yaşanan virüsten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle ailesini de İstanbul'a getirmek için Galatasaray'dan yardım istediği ifade edilmişti.
- 7.4.2020
- Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Michael Jean Seri nerede? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.