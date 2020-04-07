Galatasaray'ın yıldızı Falcao için 10 milyon Euro - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Falcao ile görüşme gerçekleşti! Transfer için çılgın rakam

'ın yıldızı Falcao için 10 milyon Euro

Galatasaray'ın yıldızı Falcao için 10 milyon Euro

Maaş indirimlerinin konuşulduğu bu günlerde kaynaklı haberlere bir yenisi daha eklendi. Xavi’nin, 'ın golcüsü Falcao’yu ikna ettiği ve sarı-kırmızılı kulübe de 10 milyon Euro önerdiği ifade edildi.

Futbolun durmasının ardından pek çok kulüpte olduğu gibi 'da da ana gündem maddesi oyunculara yapılacak maaş indirimleri... Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir , ve ile görüşmeler yapan yönetimin, futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan ve pandemi içerikli bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.

GÖRÜŞME YAPTILAR

Bu haberler gündemde kalmaya devam ederken son dönemde ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken 'ın Al Watan gazetesinden bir iddia daha geldi. Gazete haberinde, 'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı. Gazeteye göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Falcao ile görüşerek Katar'da oynaması için kendisini ikna etmeyi başardı.

DOLARLAR ÇAĞIRIYOR

Al Watan gazetesi Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığını duyurduktan sonra, ise golcünün, 'e olacağı haberini yapmıştı. El Tiempo gazetesi, " dolarla Falcao'yu çağırıyor" diye haber yaptı. Haberde ilginç de bir detay yer aldı. Win Sports'un, 'nin yayın hakları anlaşmasını sezon sonu itibariyle bitirerek, yerine Ligi'nin haklarını aldığını yazdı. Şimdi gözler Falcao'dan gelecek yanıta çevrildi.

RECORD: SIRAYA GİRDİLER

Falcao'yla ilgili haberler Avrupa basınında da yer bulmaya başladı. Portekiz'in Record Gazetesi, "34 yaşındaki Radamel Falcao ilgi çekmeye devam ediyor" diye yazdı. Galatasaray'da forma giydiği hatırlatılan yıldız futbolcuyla ilgili, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusu olan eski Porto forveti Türkiye'den ayrılabilir ve Al Sadd ile Al Hilal aday olarak sıraya girdiler bile" ifadesi kullanıldı.

  1. 7.4.2020
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