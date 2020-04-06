Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme! Luyindama Florya'da antrenmanlara başladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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taraftarını sevindiren gelişme! Luyindama Florya'da antrenmanlara başladı

Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme! Luyindama Florya'da antrenmanlara başladı

ekiplerinden 'da Luyindama sevinci yaşanıyor. Uzun süreli sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından dönüşü merakla bekleniyordu. Marcao ile birlikte mükemmel bir uyum yakalayan Luyindama, Florya'da antrenmanlara başladı. İşte o görüntüler...

'ın yıldız stoperi Christian Luyindama hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı. Yıldız stoperin videolarını izleyen Galatasaray taraftarını heyecan sardı.

Sarı-kırmızılı takımda savunmasının en önemli oyuncularından biri olan Luyindama, 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu, menisküsünde yırtık meydana geldi. Maçın 64'üncü dakikasında sahayı terk eden oyuncuya hiçbir tıbbi müdahale yapılmamıştı. Bunun ardından ise 'ye dönerek tedavisine başlandı ve tekrar antrenmalara başladı.

Luyindama sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da antrenmalara başladığını gösteren videolar yayınlama başladı.

Sözleşmesi sene sonuna kadar askıya alınan Luyindama'nın geri dönüşü için Galatasaray taraftarları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Luyindama, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 müsabakada 1336 dakika sahada kalmıştı.






  1. 06.04.2020
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