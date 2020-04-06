Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme! Luyindama Florya'da antrenmanlara başladı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Luyindama sevinci yaşanıyor. Uzun süreli sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından dönüşü merakla bekleniyordu. Marcao ile birlikte mükemmel bir uyum yakalayan Luyindama, Florya'da antrenmanlara başladı. İşte o görüntüler...
Galatasaray'ın yıldız stoperi Christian Luyindama sosyal medya hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı. Yıldız stoperin videolarını izleyen Galatasaray taraftarını heyecan sardı.
Sarı-kırmızılı takımda savunmasının en önemli oyuncularından biri olan Luyindama, 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.
Oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu, menisküsünde yırtık meydana geldi. Maçın 64'üncü dakikasında sahayı terk eden oyuncuya hiçbir tıbbi müdahale yapılmamıştı. Bunun ardından ise Türkiye'ye dönerek tedavisine başlandı ve tekrar antrenmalara başladı.
Luyindama sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da antrenmalara başladığını gösteren videolar yayınlama başladı.
Sözleşmesi sene sonuna kadar askıya alınan Luyindama'nın geri dönüşü için Galatasaray taraftarları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Luyindama, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 müsabakada 1336 dakika sahada kalmıştı.
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme! Luyindama Florya'da antrenmanlara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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