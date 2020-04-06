Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme! Luyindama Florya'da antrenmanlara başladı

Galatasaray'ın yıldız stoperi Christian Luyindama sosyal medya hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı. Yıldız stoperin videolarını izleyen Galatasaray taraftarını heyecan sardı.



Sarı-kırmızılı takımda savunmasının en önemli oyuncularından biri olan Luyindama, 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu, menisküsünde yırtık meydana geldi. Maçın 64'üncü dakikasında sahayı terk eden oyuncuya hiçbir tıbbi müdahale yapılmamıştı. Bunun ardından ise Türkiye'ye dönerek tedavisine başlandı ve tekrar antrenmalara başladı.

Luyindama sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da antrenmalara başladığını gösteren videolar yayınlama başladı.

Sözleşmesi sene sonuna kadar askıya alınan Luyindama'nın geri dönüşü için Galatasaray taraftarları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Luyindama, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 müsabakada 1336 dakika sahada kalmıştı.













