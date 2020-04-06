Boşluğu Mert ve Emre dolduracak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Boşluğu Mert ve Emre dolduracak

Boşluğu ve dolduracak

Boşluğu Mert ve Emre dolduracak

'da gündem futbolculardan istenecek indirim… Bu çerçevede ile birlikte 'den de yanıt bekleniyor. İki oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa yerlerine alınacak oyuncular da şimdiden belirlendi.

'da gündem futbolculardan istenecek indirim… Bu çerçevede ile birlikte 'den de yanıt bekleniyor. İki oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa yerlerine alınacak oyuncular da şimdiden belirlendi. Sarı-kırmızılı ekibin, Belhanda ve Feghouli'nin yerine belirlediği isimler 'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan ile Kılınç… Galatasaray'ın sözleşmelerinin sonuna gelen iki oyuncuyla prensipte anlaştığı belirtiliyor.

  1. 6.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boşluğu Mert ve Emre dolduracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA