Boşluğu Mert ve Emre dolduracak

Galatasaray'da gündem futbolculardan istenecek indirim… Bu çerçevede Belhanda ile birlikte Feghouli'den de yanıt bekleniyor. İki oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa yerlerine alınacak oyuncular da şimdiden belirlendi. Sarı-kırmızılı ekibin, Belhanda ve Feghouli'nin yerine belirlediği isimler Sivasspor'dan ayrılmaya hazırlanan Mert Hakan ile Emre Kılınç… Galatasaray'ın sözleşmelerinin sonuna gelen iki oyuncuyla prensipte anlaştığı belirtiliyor.