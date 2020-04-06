Galatasaray'da gündem futbolculardan istenecek indirim… Bu çerçevede Belhanda ile birlikte Feghouli'den de yanıt bekleniyor. İki oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa yerlerine alınacak oyuncular da şimdiden belirlendi.
Galatasaray'da gündem futbolculardan istenecek indirim… Bu çerçevede Belhanda ile birlikte Feghouli'den de yanıt bekleniyor. İki oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa yerlerine alınacak oyuncular da şimdiden belirlendi. Sarı-kırmızılı ekibin, Belhanda ve Feghouli'nin yerine belirlediği isimler Sivasspor'dan ayrılmaya hazırlanan Mert Hakan ile Emre Kılınç… Galatasaray'ın sözleşmelerinin sonuna gelen iki oyuncuyla prensipte anlaştığı belirtiliyor.
- 6.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boşluğu Mert ve Emre dolduracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.