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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Top oynamayı çok özledim

Top oynamayı çok özledim

, 'ye bağlandı. Koronavirüs sebebiyle günlük rutinlerini, nasıl kendini hazır tuttuğunu anlattı: "Çocuklarla vakit geçirmek eğlenceli. Onun dışında eşimle beraber film seyrediyoruz. Bize en üst seviyede antrenman programı verildi. Bunu uyguluyoruz. " dedi.

Adem Büyük, 'ye bağlandı. Koronavirüs sebebiyle günlük rutinlerini, nasıl kendini hazır tuttuğunu anlattı: "Çocuklarla vakit geçirmek eğlenceli. Onun dışında eşimle beraber film seyrediyoruz. Bize en üst seviyede antrenman programı verildi. Bunu uyguluyoruz. Kendimizi sürekli hazır tutuyoruz. Bir futbolcu için en önemli motivasyon kaynağı maçtır. Arkadaşlarımı özledim. Onlarla omuz omuza verip mücadele etmeyi özledim. Umarım eski hayatımıza dönüp savaşmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Allah onlardan razı olsun."
  1. 4.4.2020
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