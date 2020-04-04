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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Ronaldo’ya frikiği öğrettim

Ronaldo’ya frikiği öğrettim

Aslan'ın eski sağ beki Prates, 'ya frikik atmayı kendisinin öğrettiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, S.Lizbon'da birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo için, "Ronaldo o zaman çok küçüktü. Öğrenmeye çok açıktı. Frikik kullanırken vücudunu nasıl ayarlayacağını, topa alttan vururken nasıl yön verebileceği konularında akıl veriyordum" dedi.

Aslan'ın eski sağ beki Prates, 'ya frikik atmayı kendisinin öğrettiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, S.Lizbon'da birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo için, "Ronaldo o zaman çok küçüktü. Öğrenmeye çok açıktı. Frikik kullanırken vücudunu nasıl ayarlayacağını, topa alttan vururken nasıl yön verebileceği konularında akıl veriyordum" dedi.
  1. 4.4.2020
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