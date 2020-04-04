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04 Nisan 2020, Cumartesi
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’a ağır ceza

Aslan’a ağır ceza

, G.Saray'ın bu sezon ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarın sebep olduğu olaylardan ötürü cezasını açıkladı. , Avrupa'daki ilk deplasman maçına taraftar götüremeyecek (Bu ceza 1 yıl deneme süresi için bekletilecek). 56 bin euro para cezası ve kırılan 30 koltuk ve pisuvar da Aslan'a ödetilecek.

, G.Saray'ın bu sezon ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarın sebep olduğu olaylardan ötürü cezasını açıkladı. , Avrupa'daki ilk deplasman maçına taraftar götüremeyecek (Bu ceza 1 yıl deneme süresi için bekletilecek). 56 bin euro para cezası ve kırılan 30 koltuk ve pisuvar da Aslan'a ödetilecek.
  1. 4.4.2020
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