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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Albayrak'tan 1 milyon 20 bin TL

Albayrak'tan 1 milyon 20 bin TL

Albayrak'tan 1 milyon 20 bin TL

Başkan Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 20 bin TL bağış yaptı.

ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak dünyayı saran koronavirüse yakalanan isimlerden biriydi. Sarı- kırmızılı kulübün sevilen yöneticisi, testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi görmüştü. İyileştikten sonra taburcu olan Albayrak, 'ın başlattığı kampanyaya katıldı. Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla bilinen 1 milyon 20 bin TL'lik bir bağışta bulundu.
  1. 4.4.2020
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