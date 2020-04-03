Galatasaraylılar Covid-19’a karşı tek yürek
Corona virüsü salgını nedeniyle yardıma muhtaç ailelere yardımların ardı arkası kesilmiyor. Başkan Mustafa Cengiz, kaptan Muslera ve Adem Büyük'ten sonra üç isim daha ailelere yardımda bulundu.
Emre Akbaba, bin muhtaç aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı, kaleci Okan Kocuk da Emre'den aldığı pasa "Evet" diyerek aynı bağışı yapacağı yanıtını verdi. Yardım zincirine katılan son isim ise "Ben de varım" diyen genç yıldız Taylan Antalyalı oldu.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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