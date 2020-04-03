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03 Nisan 2020, Cuma
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Galatasaraylılar Covid-19’a karşı tek yürek

Galatasaraylılar Covid-19’a karşı tek yürek

Corona virüsü salgını nedeniyle yardıma muhtaç ailelere yardımların ardı arkası kesilmiyor. Başkan , kaptan Muslera ve 'ten sonra üç isim daha ailelere yardımda bulundu.

Emre Akbaba, bin muhtaç aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı, kaleci Okan Kocuk da Emre'den aldığı pasa "Evet" diyerek aynı bağışı yapacağı yanıtını verdi. Yardım zincirine katılan son isim ise "Ben de varım" diyen genç yıldız Taylan Antalyalı oldu.

  1. 3.4.2020
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