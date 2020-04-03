Galatasaraylılar Covid-19’a karşı tek yürek

Emre Akbaba, bin muhtaç aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı, kaleci Okan Kocuk da Emre'den aldığı pasa "Evet" diyerek aynı bağışı yapacağı yanıtını verdi. Yardım zincirine katılan son isim ise "Ben de varım" diyen genç yıldız Taylan Antalyalı oldu.