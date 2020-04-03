Fatih Terim'e iki test daha yapılacak
Bulgularında iyileşme görülmesi nedeniyle eve çıkmasına karar verilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e yakın zamanda bir test daha yapılacak. İkinci test ise 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Bulgularında iyileşme görülmesi nedeniyle eve çıkmasına karar verilen Fatih Terim'e yakın zamanda bir test daha yapılacak. İkinci test ise 13 Nisan'da gerçekleştirilecek. İlk test negatif çıksa bile karantinadan ayrılmayacak. Ancak 13 Nisan'daki test negatif çıkarsa Terim corona virüsünü yenmiş sayılacak.
CENGİZ HİÇ BIRAKMADI
Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la beraber Fatih Terim'in de koronavirüsle savaştığı dönemde Mustafa Cengiz işinin başından hiç ayrılmadı. Galatasaray Başkanı, bir yandan idari menajer Şükrü Hanedar diğer taraftan ise Okan Böke ve Mustafa Ergi ile alınacak önlemler ve yol haritası konusunda sürekli görüş alışverişinde bulundu.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'e iki test daha yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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