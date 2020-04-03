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03 Nisan 2020, Cuma
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'e iki test daha yapılacak

Fatih Terim'e iki test daha yapılacak

Bulgularında iyileşme görülmesi nedeniyle eve çıkmasına karar verilen teknik direktörü 'e yakın zamanda bir test daha yapılacak. İkinci test ise 'da gerçekleştirilecek.

Bulgularında iyileşme görülmesi nedeniyle eve çıkmasına karar verilen 'e yakın zamanda bir test daha yapılacak. İkinci test ise 'da gerçekleştirilecek. İlk test negatif çıksa bile karantinadan ayrılmayacak. Ancak 13 Nisan'daki test negatif çıkarsa Terim corona virüsünü yenmiş sayılacak.

CENGİZ HİÇ BIRAKMADI
Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la beraber Fatih Terim'in de koronavirüsle savaştığı dönemde işinin başından hiç ayrılmadı. Başkanı, bir yandan idari menajer Şükrü Hanedar diğer taraftan ise Okan Böke ve Mustafa Ergi ile alınacak önlemler ve yol haritası konusunda sürekli görüş alışverişinde bulundu.

  1. 3.4.2020
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