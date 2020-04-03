Alkışlar Falcao'ya
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne koruyucu ve malzeme yardımında bulundu.
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, alkışlanacak bir harekette bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle elini taşına altına koyan futbolcular kervanına Falcao da eklendi. Yakın çevresinden İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık ekipmanı ve koruyucu malzeme eksiği olduğunu öğrenen Kolombiyalı yıldız, hastaneye ekipman yardımında bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada "Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığını takdir ediyoruz. Desteğiniz, Covid- 19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak" dendi.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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