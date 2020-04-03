Alkışlar Falcao'ya

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, alkışlanacak bir harekette bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle elini taşına altına koyan futbolcular kervanına Falcao da eklendi. Yakın çevresinden İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık ekipmanı ve koruyucu malzeme eksiği olduğunu öğrenen Kolombiyalı yıldız, hastaneye ekipman yardımında bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada "Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığını takdir ediyoruz. Desteğiniz, Covid- 19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak" dendi.