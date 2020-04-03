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03 Nisan 2020, Cuma
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Alkışlar Falcao'ya

Alkışlar Falcao'ya

'ın Kolombiyalı yıldızı , ’deki ve ’ne koruyucu ve malzeme yardımında bulundu.

'ın golcüsü , alkışlanacak bir harekette bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle elini taşına altına koyan futbolcular kervanına Falcao da eklendi. Yakın çevresinden 'deki ve 'nde sağlık ekipmanı ve koruyucu malzeme eksiği olduğunu öğrenen Kolombiyalı yıldız, hastaneye ekipman yardımında bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada "Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığını takdir ediyoruz. Desteğiniz, Covid- 19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak" dendi.

  1. 3.4.2020
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