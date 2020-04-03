Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek!
Corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 20 bin TL destekte bulundu.
Corona virüsü teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu.
Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.
- 03.04.2020
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