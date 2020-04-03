Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek!

'tan 'na büyük destek!

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek!

nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı , Başkan ’ın başlatmış olduğu ’na 1 milyon 20 bin TL destekte bulundu.

teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu.

Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

  1. 03.04.2020
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