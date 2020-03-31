Jan Olde Riekerink: Harika bir silahtı
Jan Olde Riekerink, yeniden Galatasaray ile anılan Bruma için konuştu.
Onyekuru'nun sezon sonunda ayrılması halinde Bruma'nın Galatasaray'a döneceği konuşulurken eski hocasından Portekizli futbolcuyla ilgili açıklama geldi. Jan Olde Riekerink, PSV'de eleştirilerin odağında yer alan oyuncuyla ilgili, "Deneyimlerime dayanarak onun için olumlu ifadeler kullandım. Ama yetenekli oyuncular, her ortamda aynı etkiyi yaratmayabiliyor" dedi.
Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve onlar, kendisine yardımcı oldular" derken Galatasaray'daki yüksek performansında Sneijder etkisinin de büyük olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Wesley Sneijder, onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı" ifadesini kullandı.
3 GOL 3 ASİST
15 milyon euro'ya Leipzig'ten PSV'ye transfer olan Bruma, Hollanda ekibine bu sezon 18 maçta 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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