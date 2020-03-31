Jan Olde Riekerink: Harika bir silahtı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Jan Olde Riekerink: Harika bir silahtı

: Harika bir silahtı

Jan Olde Riekerink: Harika bir silahtı

, yeniden ile anılan için konuştu.

Onyekuru'nun sezon sonunda ayrılması halinde 'nın 'a döneceği konuşulurken eski hocasından Portekizli futbolcuyla ilgili açıklama geldi. , 'de eleştirilerin odağında yer alan oyuncuyla ilgili, "Deneyimlerime dayanarak onun için olumlu ifadeler kullandım. Ama yetenekli oyuncular, her ortamda aynı etkiyi yaratmayabiliyor" dedi.

Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve onlar, kendisine yardımcı oldular" derken Galatasaray'daki yüksek performansında etkisinin de büyük olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Wesley Sneijder, onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı" ifadesini kullandı.

3 GOL 3 ASİST
15 milyon euro'ya Leipzig'ten PSV'ye olan Bruma, ekibine bu sezon 18 maçta 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı.

  1. 31.3.2020
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