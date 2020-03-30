Efsane meydan okuma
Koronavırüs salgını futbolun askıya alınmasına sebep olurken kulüpler bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Sosyal medyada; kulüplerin, efsane olmuş 4 oyuncularını seçtiği akıma İnter'in meydan okuması üzerine Galatasaray da katıldı. Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'in isimlerini açıkladı.
Koronavırüs salgını futbolun askıya alınmasına sebep olurken kulüpler bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Sosyal medyada; kulüplerin, efsane olmuş 4 oyuncularını seçtiği akıma İnter'in meydan okuması üzerine Galatasaray da katıldı. Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'in isimlerini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübe bir diğer meydan okuma da Arsenal'den geldi. Galatasaray, İngiliz kulübünün daveti üzerine logo, stadyum, taraftar ve oyuncularının fotoğraflarını paylaşarak Liverpool, River Plate ve Schalke 04'e meydan okudu. Ayrıca Barcelona, Fenerbahçe'nin çağrısına yanıt verdi, Galatasaray'ı etiketlemesi de dikkat çekenler arasındaydı.
TERİM'İ DE EKLEDİLER
Galatasaray Resmi Twitter hesabının açıkladığı 4 efsaneye taraftarlardan da katkı geldi. Sarı-kırmızılılar saydığı isimler arasında Fatih Terim, Turgay Şener, Gündüz Kılıç, Taffarel, Simovic gibi isimler başı çekti. Fiorentina, Roma'nın düellosunu kabul etti ve her milletten en iyi 11'ini oluşturdu. Mor Menekşeler, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i gösterdi. Bu paylaşım Türk kullanıcılar tarafından da büyük beğeni aldı.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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