Efsane meydan okuma - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Efsane meydan okuma

Efsane meydan okuma

Efsane meydan okuma

Koronavırüs salgını futbolun askıya alınmasına sebep olurken kulüpler bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Sosyal medyada; kulüplerin, efsane olmuş 4 oyuncularını seçtiği akıma İnter'in üzerine da katıldı. , , ve 'in isimlerini açıkladı.

Koronavırüs salgını futbolun askıya alınmasına sebep olurken kulüpler bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Sosyal medyada; kulüplerin, efsane olmuş 4 oyuncularını seçtiği akıma İnter'in üzerine da katıldı. , , ve 'in isimlerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübe bir diğer meydan okuma da 'den geldi. Galatasaray, İngiliz kulübünün daveti üzerine logo, stadyum, taraftar ve oyuncularının fotoğraflarını paylaşarak , ve 04'e meydan okudu. Ayrıca , 'nin çağrısına yanıt verdi, Galatasaray'ı etiketlemesi de dikkat çekenler arasındaydı.

TERİM'İ DE EKLEDİLER
Galatasaray Resmi Twitter hesabının açıkladığı 4 efsaneye taraftarlardan da katkı geldi. Sarı-kırmızılılar saydığı isimler arasında Fatih Terim, Turgay Şener, Gündüz Kılıç, Taffarel, Simovic gibi isimler başı çekti. Fiorentina, Roma'nın düellosunu kabul etti ve her milletten en iyi 11'ini oluşturdu. Mor Menekşeler, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i gösterdi. Bu paylaşım Türk kullanıcılar tarafından da büyük beğeni aldı.

  1. 30.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efsane meydan okuma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN