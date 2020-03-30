Efsane meydan okuma

Koronavırüs salgını futbolun askıya alınmasına sebep olurken kulüpler bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Sosyal medyada; kulüplerin, efsane olmuş 4 oyuncularını seçtiği akıma İnter'in meydan okuması üzerine Galatasaray da katıldı. Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'in isimlerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübe bir diğer meydan okuma da Arsenal'den geldi. Galatasaray, İngiliz kulübünün daveti üzerine logo, stadyum, taraftar ve oyuncularının fotoğraflarını paylaşarak Liverpool, River Plate ve Schalke 04'e meydan okudu. Ayrıca Barcelona, Fenerbahçe'nin çağrısına yanıt verdi, Galatasaray'ı etiketlemesi de dikkat çekenler arasındaydı.

TERİM'İ DE EKLEDİLER

Galatasaray Resmi Twitter hesabının açıkladığı 4 efsaneye taraftarlardan da katkı geldi. Sarı-kırmızılılar saydığı isimler arasında Fatih Terim, Turgay Şener, Gündüz Kılıç, Taffarel, Simovic gibi isimler başı çekti. Fiorentina, Roma'nın düellosunu kabul etti ve her milletten en iyi 11'ini oluşturdu. Mor Menekşeler, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i gösterdi. Bu paylaşım Türk kullanıcılar tarafından da büyük beğeni aldı.