Claudio Taffarel'den flaş itirafı! "Kariyerimi o an sonlandırdım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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'den flaş itirafı! "Kariyerimi o an sonlandırdım"

Claudio Taffarel'den flaş itirafı! "Kariyerimi o an sonlandırdım"

'ın efsane kalecisi , 2003 yılında 'ye transferi gerçekleşmek üzereyken yaşadığı bir olay üzerine kararı aldığını itiraf etti.

ve Brezilya 'nın efsane kalecilerinden , İtalyan basınına konuştu.

2003 yılında Parma'dan ayrıldığı dönem ile ilgili flaş itiraflarda bulunan Taffarel, kariyerini noktalama kararı aldığı anı anlattı.

İŞTE TAFFAREL'İN O AÇIKLAMASI

"2003 yılında sezon biter bitmez Parma'dan ayrıldım. ile anlaşmıştım. O günlerde bir araba almak istiyordum ve bunu gerçekleştirdim. Eşim ve çocuklarımla birlikte 'da tur atarken araba birden arızalandı. O an düşnüdüm ve 'Artık buraya kadar' dedim. O gün kariyerimin bittiğini anlamıştım. Empoli ile yeniden görüşerek futbola veda etmek istediğimi söyledim."

  1. 30.03.2020
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