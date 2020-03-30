Claudio Taffarel'den flaş itirafı! "Kariyerimi o an sonlandırdım"
Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel, 2003 yılında Empoli'ye transferi gerçekleşmek üzereyken yaşadığı bir olay üzerine emeklilik kararı aldığını itiraf etti.
Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Claudio Taffarel, İtalyan basınına konuştu.
2003 yılında Parma'dan ayrıldığı dönem ile ilgili flaş itiraflarda bulunan Taffarel, kariyerini noktalama kararı aldığı anı anlattı.
İŞTE TAFFAREL'İN O AÇIKLAMASI
"2003 yılında sezon biter bitmez Parma'dan ayrıldım. Empoli ile anlaşmıştım. O günlerde bir araba almak istiyordum ve bunu gerçekleştirdim. Eşim ve çocuklarımla birlikte İtalya'da tur atarken araba birden arızalandı. O an düşnüdüm ve 'Artık buraya kadar' dedim. O gün kariyerimin bittiğini anlamıştım. Empoli ile yeniden görüşerek futbola veda etmek istediğimi söyledim."
- 30.03.2020
- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, coronaya rağmen hokey maçına çıktı
- Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den ihmal açıklaması ve sert eleştiri!
- Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi!
- Yılın takası gerçekleşiyor! Alpaslan Öztürk Fenerbahçe'ye
- Şampiyonluk için! Trabzonspor'dan 366 milyonluk transfer teklifine ret
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Claudio Taffarel'den flaş itirafı! "Kariyerimi o an sonlandırdım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.