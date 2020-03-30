Claudio Taffarel'den flaş itirafı! "Kariyerimi o an sonlandırdım"

Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Claudio Taffarel, İtalyan basınına konuştu.

2003 yılında Parma'dan ayrıldığı dönem ile ilgili flaş itiraflarda bulunan Taffarel, kariyerini noktalama kararı aldığı anı anlattı.

İŞTE TAFFAREL'İN O AÇIKLAMASI

"2003 yılında sezon biter bitmez Parma'dan ayrıldım. Empoli ile anlaşmıştım. O günlerde bir araba almak istiyordum ve bunu gerçekleştirdim. Eşim ve çocuklarımla birlikte İtalya'da tur atarken araba birden arızalandı. O an düşnüdüm ve 'Artık buraya kadar' dedim. O gün kariyerimin bittiğini anlamıştım. Empoli ile yeniden görüşerek futbola veda etmek istediğimi söyledim."