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28 Mart 2020, Cumartesi
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Topla birlikte çalışıyor

Topla birlikte çalışıyor

Evde çalışmalarını sürdüren 'da çektiği videoyla antrenmanını gösterdi.

Evde çalışmalarını sürdüren 'da çektiği videoyla antrenmanını gösterdi. Koşu bandı üzerine çıkan 19 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı koşu bandı üzerine koyarak hem top sürdü hem de koşmaya devam etti.

  1. 28.3.2020
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