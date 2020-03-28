Sözleşmeler uzayacak
Liglerin ertelenmesiyle 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu merak ediliyordu. Lemina, Andone, Seri, Onyekuru, Selçuk, Donk, Nagatomo ve Mariano'nun kontratları bu tarihte bitiyor. UEFA sezona özel olarak bitiş tarihini uzatacak. Sistem nasıl çalışacak?
31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun kontratı ligin bitimiyle 1, 2 ya da 3 aylık uzatılabilecek.
Oyuncu ya da kulüp ayrılık talep ederse anlaşma beklenecek. Olmazsa FIFA'nın komisyonu devreye girecek, hızlı bir yargı süreci başlayacak.
31 Mayıs'tan sonra oynamaya devam eden oyuncuya özel bir sigorta yapılacak. Masrafı FIFA karşılayacak.
Oyuncunun maaşı kısa süreli sözleşmede iki kulübün anlaşmasıyla ödenecek.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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