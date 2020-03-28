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28 Mart 2020, Cumartesi
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Sözleşmeler uzayacak

Sözleşmeler uzayacak

Liglerin ertelenmesiyle 'ta sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu merak ediliyordu. , , , , , , Nagatomo ve Mariano'nun kontratları bu tarihte bitiyor. sezona özel olarak bitiş tarihini uzatacak. nasıl çalışacak?

Liglerin ertelenmesiyle 'ta sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu merak ediliyordu. , , , , , , Nagatomo ve Mariano'nun kontratları bu tarihte bitiyor. sezona özel olarak bitiş tarihini uzatacak. nasıl çalışacak?
31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun kontratı ligin bitimiyle 1, 2 ya da 3 aylık uzatılabilecek.
Oyuncu ya da kulüp ayrılık talep ederse anlaşma beklenecek. Olmazsa 'nın komisyonu devreye girecek, hızlı bir yargı süreci başlayacak.
31 Mayıs'tan sonra oynamaya devam eden oyuncuya özel bir sigorta yapılacak. Masrafı FIFA karşılayacak.
Oyuncunun maaşı kısa süreli sözleşmede iki kulübün anlaşmasıyla ödenecek.
  1. 28.3.2020
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