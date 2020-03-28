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28 Mart 2020, Cumartesi
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’den mesaj var

Roberto Mancini’den mesaj var

'ın eski , için dua ettiğini söyledi.

'ın eski , için dua ettiğini söyledi. İtalyan çalıştırıcı "Benim ülkemde durum çok kötü. Siz de dikkatli olun. Bu mesaj sadece Galatasaray, , taraftarı için değil, tüm Türkiye için. Türkiye'yi çok seviyorum ve sizin için dua ediyorum. Kurallara uyun ve evinizde kalın" dedi.
  1. 28.3.2020
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