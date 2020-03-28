G.Saray'dan duygusal paylaşım
Koronavirüs sebebiyle futbol da tamamen durmasıyla özlem giderek artıyor.
Koronavirüs sebebiyle futbol da tamamen durmasıyla özlem giderek artıyor. On binlerin coşkuyla doldurduğu statlardan artık çıt çıkmaması canları sıkıyor. Galatasaray resmi hesabı da dün duygusal bir paylaşım yaparak bunu gösterdi. Sarıkırmızılı kulüp, "Hasretinden prangalar eskittim inan" pankartını paylaştı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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