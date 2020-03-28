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28 Mart 2020, Cumartesi
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G.Saray'dan duygusal paylaşım

G.Saray'dan duygusal paylaşım

 sebebiyle da tamamen durmasıyla özlem giderek artıyor.

sebebiyle da tamamen durmasıyla özlem giderek artıyor. On binlerin coşkuyla doldurduğu statlardan artık çıt çıkmaması canları sıkıyor. resmi hesabı da dün duygusal bir paylaşım yaparak bunu gösterdi. Sarıkırmızılı kulüp, "Hasretinden prangalar eskittim inan" pankartını paylaştı.

  1. 28.3.2020
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