G.Saray'dan duygusal paylaşım

Koronavirüs sebebiyle futbol da tamamen durmasıyla özlem giderek artıyor. On binlerin coşkuyla doldurduğu statlardan artık çıt çıkmaması canları sıkıyor. Galatasaray resmi hesabı da dün duygusal bir paylaşım yaparak bunu gösterdi. Sarıkırmızılı kulüp, "Hasretinden prangalar eskittim inan" pankartını paylaştı.