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28 Mart 2020, Cumartesi
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Aslan'a 3. şok

Aslan'a 3. şok

ve ’den sonra üçüncü vaka da yönetim kurulunda yaşandı. Günay, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Dünyayı saran koronavirüs, 'ı ciddi biçimde etkilemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte önce ardından da de koronavirüse rastlanmıştı. Üçüncü şok başkan yardımcısı 'dan geldi. Günay sosyal medya hesabından "COVİD-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavime hastanede devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı. Taraftarlar, "Geçmiş olsun Yusuf başkan" mesajları yollayarak Günay'a destek verdi.

İLK YAPILAN TEST NEGATİFTİ

Yusuf Günay daha önce koronavirüs testine girmiş ve sonucu negatif çıkmıştı. Özel bir hastanede teste giren Yusuf Günay, protokoller gereği bu testi 'na göndermişti. Sağlık Bakanlığı, Günay'a yapılan testin protokollere uymadığını belirterek yenilenmesini talep etti. Önceki gece Yusuf Günay'a ikinci bir test daha yapıldı. Bakanlığın protokollere uygun gördüğü bu testin sonucu pozitif çıktı. Yusuf Günay'ın durumu üzerine diğer Türk kulüpleri geçmiş olsun mesajları paylaştı.

GÜNAY VİRÜSÜ NEREDEN KAPTI

Yusuf Günay'ın koronavirüsü, yönetim kurulunun karşılaşmasının öncesinde yaptığı toplantıda kaptığı düşünülüyor. O günkü toplantıda Başkan , ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetici Kaan Kançal da yer almışlardı.

MESAJ YAĞDI

Yusuf Günay'ın rahatsızlanmasının ardından , Kulüpler Birliği ve kulüpleri 'geçmiş olsun' mesajları yayınladı. Günay'ın en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.

  1. 28.3.2020
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