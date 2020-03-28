Aslan'a 3. şok
Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’den sonra üçüncü vaka da yönetim kurulunda yaşandı. Günay, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Dünyayı saran koronavirüs, Galatasaray'ı ciddi biçimde etkilemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte önce Abdurrahim Albayrak ardından da Fatih Terim de koronavirüse rastlanmıştı. Üçüncü şok başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay sosyal medya hesabından "COVİD-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavime hastanede devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı. Taraftarlar, "Geçmiş olsun Yusuf başkan" mesajları yollayarak Günay'a destek verdi.
İLK YAPILAN TEST NEGATİFTİ
Yusuf Günay daha önce koronavirüs testine girmiş ve sonucu negatif çıkmıştı. Özel bir hastanede teste giren Yusuf Günay, protokoller gereği bu testi Sağlık Bakanlığı'na göndermişti. Sağlık Bakanlığı, Günay'a yapılan testin protokollere uymadığını belirterek yenilenmesini talep etti. Önceki gece Yusuf Günay'a ikinci bir test daha yapıldı. Bakanlığın protokollere uygun gördüğü bu testin sonucu pozitif çıktı. Yusuf Günay'ın durumu üzerine diğer Türk kulüpleri geçmiş olsun mesajları paylaştı.
GÜNAY VİRÜSÜ NEREDEN KAPTI
Yusuf Günay'ın koronavirüsü, yönetim kurulunun Çaykur Rizespor karşılaşmasının öncesinde yaptığı toplantıda kaptığı düşünülüyor. O günkü toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetici Kaan Kançal da yer almışlardı.
MESAJ YAĞDI
Yusuf Günay'ın rahatsızlanmasının ardından TFF, Kulüpler Birliği ve Süper Lig kulüpleri 'geçmiş olsun' mesajları yayınladı. Günay'ın en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aslan'a 3. şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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