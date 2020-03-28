Adil’in hiç acelesi yok

G.Saray'ın gelecek sezon için düşündüğü isimlerden Adil Aouchiche kariyerine nasıl bir yön vereceğini düşünmediğini söyledi. 17 yaşındaki futbolcu, PSG'nin önüne koyduğu sözleşme yenileme teklifini henüz imzalamazken, G.Saray'ın da aralarında olduğu kulüplerden gelen teklifleri bekleyecek.