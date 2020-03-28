Adil’in hiç acelesi yok
G.Saray'ın gelecek sezon için düşündüğü isimlerden Adil Aouchiche kariyerine nasıl bir yön vereceğini düşünmediğini söyledi.
G.Saray'ın gelecek sezon için düşündüğü isimlerden Adil Aouchiche kariyerine nasıl bir yön vereceğini düşünmediğini söyledi. 17 yaşındaki futbolcu, PSG'nin önüne koyduğu sözleşme yenileme teklifini henüz imzalamazken, G.Saray'ın da aralarında olduğu kulüplerden gelen teklifleri bekleyecek.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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