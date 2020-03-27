Levent Tüzemen: Fatih Terim pes etmez

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması Terim'in ve G.Saray'ın geleceğini nasıl etkiler?

Öncelikle Fatih Terim'e geçmiş olsun diliyorum. Terim, zihinsel olarak inatçı ve savaşmayı seven bir insan. Tedavisi olumlu sonuçlanır ve normal hayata dönerse, teknik adamlığa devam edip etmeme konusunda kararı ailesi verecektir. Bütün dünyayı evine hapseden koronavirüs, bence insanların yaşamını bir daha gözden geçirmesine neden olacaktır. Terim de radikal bir karar alarak artık sahalarda olmamayı tercih edebilir. Sonuçta G.Saray, Fatih Terim gibi bir değerini teknik adam olarak olmasa da yönetici olarak kullanabilir. Fakat doğmamış çocuğa don biçmeyelim; iyileştikten sonra, 'teknik adamlığa devam etmek istiyorum' derse G.Saray kapıları kendisine ardına kadar açık olur. Çünkü Terim'in yaşı teknik adamlık yapma konusunda çok müsait. Ama bırakırsa kendisinin işaret edeceği bir isim G.Saray'ın başına geçmelidir. Çünkü Terim'in G.Saray'da oluşturduğu bir futbol anlayışı vardır. Ancak bunu devam ettirecek isimler G.Saray'a hoca olabilir.

Ligler başladığında genel olarak futbolcularda nasıl bir psikoloji hakim olur?

Türkiye'deki yabancıların virüs tehdidi kalktıktan sonra yapacakları ilk iş, ülkelerindeki ailelerini görmek olacaktır. Hatta dünyanın en önemli futbol yıldızları bile virüsten psikolojik olarak olumsuz etkilenip futbol hayatlarına son verebilir. Öncelikli temenni tüm dünyanın kırmızı görüntüden kurtulup yeşil bir görüntüye geçmesidir. Eğer, aşı konusunda çaba sarf edenler ilaç da üretmeyi başarırsa bu sadece kitlelere değil tüm spor dünyasına da ciddi bir moral olur.

Bu sezon ligler nasıl tamamlanmalı?