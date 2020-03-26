Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel, corona virüsüne yakalanan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ı unutmadı.

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından Albayrak ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaşıp, "Acil şifalar dilerim Abdurrahim Albayrak amca" yazdı. Babel'in bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.