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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Ryan Babel'den Albayrak paylaşımı!

'den 'a geçmiş olsun mesajı

Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Corona virüsüne yakalanan 2. Başkanı 'a bir destek de 'den geldi. Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Hollandalı yıldız hesabından paylaştığı mesajında, "Acil şifalar dilerim Abdurrahim Albayrak amca" ifadesini kullandı.

Devre arası transfer döneminde 'dan Ajax'a kiralanan , corona virüsüne yakalanan 2. Başkan 'ı unutmadı.

Hollandalı futbolcu hesabından Albayrak ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaşıp, "Acil şifalar dilerim Abdurrahim Albayrak amca" yazdı. Babel'in bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

  1. 26.03.2020
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