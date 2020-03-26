Mustafa Cengiz: Rakipler çalışsın!
Kendisinde herhangi bir belirti olmadığını ifade eden Başkan Cengiz, Terim’le ilgili de, “Sağlığı ve morali çok iyi” dedi. Sahalara güçlü döneceğini kaydetti.
Galatasaray arka arkaya gelen corona virüsü vakalarıyla sarsılırken Başkanı Mustafa Cengiz son gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. GS TV'ye konuşan Cengiz, "Bende bir belirti yok. Ateş, öksürük yok. Yusuf Bey, ben, Kaan Bey test yaptık. Bunun sonuçlarını bekliyoruz. Bakanlıkların tedbirlerine uymamız gerekli. Çarşamba gününden itibaren G.Saray olarak 'evde kal, evde çalış' diyoruz. Devletin ve bakanlığın tedbirlerini alarak bunu atlatmak istiyoruz. Devlet yaşlıları korumayı çalışıyor onlar için elinden geleni de yapıyor" ifadesini kullandı. Kontrol altında bulunan Fatih Terim'in durumunun iyi olduğunu da paylaşan Cengiz, "Hocamızla da görüştüm, sağlığı çok iyi. Morali de iyi. Sevenleri sevinsin. Rakipler biraz daha fazla çalışsın sahaya dönünce" dedi.
UTANIYORLAR MI?
Başkan Cengiz, yayın sırasında Fenerbahçe'den bir futbolcu ve bir sağlıkçının corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıklaması üzerine geçmiş olsun diledi ve "Ben haklı çıkmaktan utanıyorum. Bize algı oluşturuyor diyenler acaba utanıyor mu?" diye sordu.
VİRÜSE NASIL YAKALANDILAR?
Cengiz, virüse yakalanma süreçlerinin sorulması üzerine Albarak'ın Sivas dönüşü rahatsızlandığını belirterek, Beşiktaş maçından sonra 'Rize maçı ile ilgili futbolcuların bir tepkisi var. Bir toplantı yapalım' dedik. Fatih Hoca ile Abdurrahim yan yana oturdu. Kadere de inanmak gerekir" açıklamasını yaptı.
ALBAYRAK'IN OĞLU DA POZİTİF
Abdurrahim Albayrak ve ailesinin son durumu hakkında bilgi veren Cengiz, "Abdurrahim bey ve eşinin yanında oğulları sayın Hikmet Bey'in de sonucu pozitif çıktı, karantinada şu anda... Onun da sağlık durumu iyi şu anda. Yusuf beyin de durumu iyi, test sonuçları gelecek" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE DESTEK VERDi!
Liglerin ertelenmesiyle ilgili süreci de anlatan Cengiz, TFF'nin yazılı olarak talepleri istediğini söyledi. 4 kulübün ertelemeyi kabul etmediğini ifade eden ancak takım adı vermeyen G.Saray Başkanı, "Yiğidi öldür hakkını yeme. F.Bahçe ertelenmesini isteyen takımlardandı. TFF ertelemeden yana bir aksiyonda bulunmadı. Sonra da umudumuzu kestik. Sağ olsun devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız araya girerek karar aldı" dedi.
BİR AYDA BİTİRİRİZ
Liglerin nasıl devam edeceğiyle ilgili ise Galatasaray Başkanı, "Liglerin ertelemeyi geç, askıya alınması gerekir. Eğer Devlet oynatma kararını verirse; biz bu ligi maksimum 1 ayda bitiririz. Her şey tarihe endeksli" diye konuştu.
- 26.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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