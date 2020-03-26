Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını birkaç gün önce Galatasaray'da görülmüştü. Önce kulübün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve eşinin, ardından da teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda testi yaptıran ve tedbir amaçlı hastaneye yattığını açıklayan başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan da kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre 55 yaşındaki idarecinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Şimdi gözler Günay'la birlikte test yaptıran Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'dan gelecek sonuçlara çevrildi. Günay, test için hastaneye gittiğinde, "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun" demişti.