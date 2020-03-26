Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay...
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Yusuf Günay'da da Covid-19 bulgularına rastlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını birkaç gün önce Galatasaray'da görülmüştü. Önce kulübün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve eşinin, ardından da teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Sarı-kırmızılı takımda testi yaptıran ve tedbir amaçlı hastaneye yattığını açıklayan başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan da kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre 55 yaşındaki idarecinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Şimdi gözler Günay'la birlikte test yaptıran Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'dan gelecek sonuçlara çevrildi. Günay, test için hastaneye gittiğinde, "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun" demişti.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 09:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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