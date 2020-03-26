Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha!

'da bir corona virüsü vakası daha! ...

Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay...

'da ve 'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı 'da da Covid-19 bulgularına rastlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını birkaç gün önce 'da görülmüştü. Önce kulübün başkan yardımcısı ve eşinin, ardından da teknik direktör 'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda testi yaptıran ve tedbir amaçlı hastaneye yattığını açıklayan başkan yardımcısı 'dan da kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre 55 yaşındaki idarecinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Şimdi gözler Günay'la birlikte test yaptıran Başkan ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'dan gelecek sonuçlara çevrildi. Günay, test için hastaneye gittiğinde, "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun" demişti.

haberin devamı

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 09:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN