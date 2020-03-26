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26 Mart 2020, Perşembe
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'a talih kuşu! Arabistan ekibi yıldız futbolcunun peşinde

Galatasaray'a talih kuşu! Arabistan ekibi yıldız futbolcunun peşinde

ekiplerinden 'da yıldız futbolcu 'ye sürpriz bir talip çıktı. Arabistan Ligi ekiplerinden 'ın Faslı futbolcu için harekete geçeceği belirtildi.

Kara bulutların en tepede dolaştığı şu dönemde 'ın başına talih kuşu kondu. 'ye 'ın takımı talip oldu. Daha önce Ahmet Musa için Leicester City'ye 16.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ancak Nijeryalı oyuncu yüzünden büyük hayal kırıklığına uğrayan Suudi Arabistan ekibinin, kolları Feghouli için sıvadığı bildirildi. Al Nasr'ın, Ahmed Musa'yı en uygun fiyatla elinden çıkarıp, gelecek geliri Feghouli'ye harcamak istediği bildirildi.

TEKLİFE 'EVET' DİYECEK Mİ?
Galatasaray yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kriz sonrasında 'den gelen uyarıyla oyunculardan indirim isteneceği ortamda Feghouli'nin de teklife 'Evet' diyeceği iddia edildi.

İKİ YILDA İKİ ŞAMPİYONLUK
Üç sezondur G.Saray forması giyen Sofiane Feghouli, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. Bu sezon da 21 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 2 asistlik katkı yaptı ve G.Saray'ın çıkışına katkı sağladı.

  1. 26.3.2020
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