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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın scout ekibi durmuyor! Forvete genç yıldız

'da forvete genç yıldız!

Galatasaray'da forvete genç yıldız!

'da teknik direktör 'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.

Sarı-kırmızılı takımda scout ekibinin başında yer alan Emre Utkucan, son olarak 'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi. 1.88 boyundaki 20 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon iki takımda toplamda 16 maçta 10 gol atmayı başardı. Sol ayaklı Moffi'nin Belçika Liginde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı.

ÇALIŞMA BAŞLADI
Kortrijk ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Terem Moffi'nin maliyetinin düşük olması transfer olma ihtimalini güçlendiriyor. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Emre Utkucan'ın raporlarını incelediği, ardından da golcü oyuncunun maçlarını izleyecekleri ifade edildi.



'ın scout ekibi, Moffi'nin ismini verdi. Terim'in yardımcıları takibe aldı.

  1. 26.3.2020
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