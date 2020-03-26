Abdurrahim Albayrak'dan mesaj var! Corona virüs...

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, tedavi altına alınmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün 2. Başkanı, 26 Mart Perşembe günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada sevenlerine seslendi.

"HER GÜN İYİYE GİDİYOR"

Albayrak, yaptığı açıklamada sağlığının iyiye gittiğini ifade ederken, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığın her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin." dedi.

İşte o paylaşım;