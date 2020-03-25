Fatih Terim'e kızlarından duygusal mesajlar
Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Fatih Terim’in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse, “Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum” dedi.
Galatasaray'da herkesin gözü koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alınan Fatih Terim'de... Hastanede kontrol altında bulunan tecrübeli hocadan gelecek güzel haberler beklenirken kızlarından duygu dolu mesajlar geldi. Buse Terim babasının fotoğrafını paylaşarak, "Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" diye yazdı. Duyduğu korkuyu dile getiren Merve Terim de "Benim için sabahlar olmuyor" paylaşımı yaptı.
İÇİMDEN ATAMIYORUM
24 saattir hiç uyumadığını kaydeden Merve, ABD'de olması için tedirginliğinin daha fazla olduğunu kaydetti. Kendini 'her şey yoluna girecek' diye teselli ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Akşam olunca haber alamıyoruz. Bir türlü sabah da olmuyor. O bize olan her şeyi göğüsler hep... Onun için 'ben de bunu göğüsleyebilsem' diyorum. Onu da yapamıyorum. Hiçbir şey yapamamakta canımı acıtıyor. Ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim.
ELİNİ KALBİNE KOY
Fatih Terim için Twitter'da 'sinyormonci' isimli kullanıcı, duygu dolu bir video hazırladı. Galatasaray taraftarlarından toplanan görüntülerden oluşan videoyu Merve Terim Çetin, Fatih Terim'e ulaştırdı. Merve Terim, "Senin evlatların yalnız bizler değiliz babam... Elini kalbine koy biz oradayız" diye yazdığını da paylaştı.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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