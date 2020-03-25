Fatih Terim'e kızlarından duygusal mesajlar

Galatasaray'da herkesin gözü koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alınan Fatih Terim'de... Hastanede kontrol altında bulunan tecrübeli hocadan gelecek güzel haberler beklenirken kızlarından duygu dolu mesajlar geldi. Buse Terim babasının fotoğrafını paylaşarak, "Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" diye yazdı. Duyduğu korkuyu dile getiren Merve Terim de "Benim için sabahlar olmuyor" paylaşımı yaptı.



İÇİMDEN ATAMIYORUM

24 saattir hiç uyumadığını kaydeden Merve, ABD'de olması için tedirginliğinin daha fazla olduğunu kaydetti. Kendini 'her şey yoluna girecek' diye teselli ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Akşam olunca haber alamıyoruz. Bir türlü sabah da olmuyor. O bize olan her şeyi göğüsler hep... Onun için 'ben de bunu göğüsleyebilsem' diyorum. Onu da yapamıyorum. Hiçbir şey yapamamakta canımı acıtıyor. Ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim.



ELİNİ KALBİNE KOY

Fatih Terim için Twitter'da 'sinyormonci' isimli kullanıcı, duygu dolu bir video hazırladı. Galatasaray taraftarlarından toplanan görüntülerden oluşan videoyu Merve Terim Çetin, Fatih Terim'e ulaştırdı. Merve Terim, "Senin evlatların yalnız bizler değiliz babam... Elini kalbine koy biz oradayız" diye yazdığını da paylaştı.