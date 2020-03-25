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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fatih Terim son durumunu açıkladı!

Son dakika: son durumunu açıkladı!

Son dakika: Fatih Terim son durumunu açıkladı!

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray , sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. İyi olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, ''Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.'' dedi.

Galatasaray 'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve tedavisine hastanede devam ediliyor. Deneyimli teknik adam son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''İYİYİM VE DAHA İYİ OLACAĞIM''
Kendisine gönderilen mesajlara teşekkür eden Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 20:27
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