Son dakika: Fatih Terim son durumunu açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve tedavisine hastanede devam ediliyor. Deneyimli teknik adam son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''İYİYİM VE DAHA İYİ OLACAĞIM''

Kendisine gönderilen mesajlara teşekkür eden Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.