Son dakika: Fatih Terim son durumunu açıkladı!
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. İyi olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, ''Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.'' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve tedavisine hastanede devam ediliyor. Deneyimli teknik adam son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
''İYİYİM VE DAHA İYİ OLACAĞIM''
Kendisine gönderilen mesajlara teşekkür eden Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 20:27
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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