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24 Mart 2020, Salı
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’den Terim ve Albayrak’a geçmiş olsun mesajı

Wesley Sneijder’den Terim ve Albayrak’a geçmiş olsun mesajı

Bir dönem ’da forma giymiş olan Hollandalı futbolcu , korona virüs testleri pozitif çıkan ve için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

'da bir dönem top koşturan ve ile birlikte de çalışmış olan , korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı 'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sneijder, sosyal medya hesabından Terim ve Albayrak ile olan fotoğraflarını paylaşırken, "İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle" ifadelerini ekledi.

  1. 24.03.2020
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