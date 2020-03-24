Mbaye Diagne yardım istedi! ''Türkiye'ye gelmek istiyorum'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mbaye Diagne yardım istedi! ''Türkiye'ye gelmek istiyorum''

Mbaye Diagne yardım istedi! '''ye gelmek istiyorum''

Mbaye Diagne yardım istedi! ''Türkiye'ye gelmek istiyorum''

'a kiralanan Diagne'den yönetime, "'ye gelmek istiyorum. Bana yardım edin" mesajı geldi.

Club Brugge'a kiralanan Diagne'den yönetime, "'ye gelmek istiyorum. Bana yardım edin" mesajı geldi. Senegalli golcü, 'da durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti.

  1. 24.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mbaye Diagne yardım istedi! ''Türkiye'ye gelmek istiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN