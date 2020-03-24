Büyük piyango! Galatasaray'a Telles ilaç olacak
İspanyol basınından Sport'un haberine göre Barcelona, Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen futbolcunun Barcelona'nın aradığı tarzda bir oyuncu olduğu vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız futbolcunun bir sonraki satışından pay alma hakkı olan Galatasaray'a piyango vuracak.
Porto ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Brezilyalı yıldızın, sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma bedeli karşılığında Barcelona'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.
YÜZDE 10 CEPTE
Eğer Telles, Barcelona'nın yolunu tutarsa Galatasaray satış karının yüzde 10'unu alacak. Alex Telles'i 6.5 milyon euro'ya satan Galatasaray, Barcelona'ya transferin 40 milyon euro'ya gerçekleşmesi halinde 33.5 milyon euro'nun yüzde 10'u olan 3.35 milyon euro'yu kasasına koyacak.
PARLIYOR
Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alex Telles, bu sezon toplamda 40 resmi maçta forma giydi ve 10 gol, 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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