Büyük piyango! Galatasaray'a Telles ilaç olacak

Porto ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Brezilyalı yıldızın, sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma bedeli karşılığında Barcelona'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.



YÜZDE 10 CEPTE

Eğer Telles, Barcelona'nın yolunu tutarsa Galatasaray satış karının yüzde 10'unu alacak. Alex Telles'i 6.5 milyon euro'ya satan Galatasaray, Barcelona'ya transferin 40 milyon euro'ya gerçekleşmesi halinde 33.5 milyon euro'nun yüzde 10'u olan 3.35 milyon euro'yu kasasına koyacak.

PARLIYOR

Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alex Telles, bu sezon toplamda 40 resmi maçta forma giydi ve 10 gol, 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.