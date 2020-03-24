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24 Mart 2020, Salı
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Büyük piyango! 'a Telles ilaç olacak

Büyük piyango! Galatasaray'a Telles ilaç olacak

İspanyol basınından Sport'un haberine göre , 'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen futbolcunun Barcelona'nın aradığı tarzda bir oyuncu olduğu vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi durumunda yıldız futbolcunun bir sonraki satışından pay alma hakkı olan 'a piyango vuracak.

Porto ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Brezilyalı yıldızın, sözleşmesinde yer alan 40 milyon euro'luk serbest kalma bedeli karşılığında 'nın yolunu tutabileceği kaydedildi.

YÜZDE 10 CEPTE
Eğer Telles, Barcelona'nın yolunu tutarsa satış karının yüzde 10'unu alacak. 'i 6.5 milyon euro'ya satan Galatasaray, Barcelona'ya transferin 40 milyon euro'ya gerçekleşmesi halinde 33.5 milyon euro'nun yüzde 10'u olan 3.35 milyon euro'yu kasasına koyacak.

PARLIYOR
Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alex Telles, bu sezon toplamda 40 resmi maçta forma giydi ve 10 gol, 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 24.3.2020
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