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23 Mart 2020, Pazartesi
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Transferi açıkladılar! Galatasaraylı Luyindama'yı istiyor

Transferi açıkladılar! Carlo Ancelotti Galatasaraylı Luyindama'yı istiyor

'da flaş gelişmesi... Son olarak Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan ve uzun süren sakatlığı sebebiyle formundan uzak kalan , Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Colombia.as adlı internet sitesinin haberine göre; yıldız savunmacı bu kez Everton teknik direktörü 'nin radarına girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın geçtiğimiz sezon Standart Liege'den kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Kongo'lu yıldız , Avrupa'da transferin göz bebeği oldu.

Colombia.as adlı internet sitesine yer alan habere göre, Everton Teknik Direktörü , Galatasaray'da forma giyen Christian Luyindama'yı listesinde aldı.

3 İSİMDEN BİRİ

Mevcut kadroda bulunan Yerry Mina'nın yanına takviye yapmak isteyen İtalyan teknik direktörün aklında 3 isim olduğu belirtildi. Bu isimler; Lille'den Gabriel, Napoli'den Koulibaly ve Galatasaray'dan Luyindama.

Öte yandan Luyindama, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 müsabakada 1336 dakika sahada kaldı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 14:46
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