Transferi açıkladılar! Carlo Ancelotti Galatasaraylı Luyindama'yı istiyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Standart Liege'den kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Kongo'lu yıldız Christian Luyindama, Avrupa'da transferin göz bebeği oldu.

Colombia.as adlı internet sitesine yer alan habere göre, Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'da forma giyen Christian Luyindama'yı transfer listesinde aldı.

3 İSİMDEN BİRİ

Mevcut kadroda bulunan Yerry Mina'nın yanına takviye yapmak isteyen İtalyan teknik direktörün aklında 3 isim olduğu belirtildi. Bu isimler; Lille'den Gabriel, Napoli'den Koulibaly ve Galatasaray'dan Luyindama.

Öte yandan Luyindama, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 müsabakada 1336 dakika sahada kaldı.