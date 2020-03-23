Transferi açıkladılar! Carlo Ancelotti Galatasaraylı Luyindama'yı istiyor
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Son olarak Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan ve uzun süren sakatlığı sebebiyle formundan uzak kalan Christian Luyindama, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Colombia.as adlı internet sitesinin haberine göre; yıldız savunmacı bu kez Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin radarına girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Standart Liege'den kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Kongo'lu yıldız Christian Luyindama, Avrupa'da transferin göz bebeği oldu.
Colombia.as adlı internet sitesine yer alan habere göre, Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'da forma giyen Christian Luyindama'yı transfer listesinde aldı.
3 İSİMDEN BİRİ
Mevcut kadroda bulunan Yerry Mina'nın yanına takviye yapmak isteyen İtalyan teknik direktörün aklında 3 isim olduğu belirtildi. Bu isimler; Lille'den Gabriel, Napoli'den Koulibaly ve Galatasaray'dan Luyindama.
Öte yandan Luyindama, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 müsabakada 1336 dakika sahada kaldı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 14:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi açıkladılar! Carlo Ancelotti Galatasaraylı Luyindama'yı istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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