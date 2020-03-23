Melo ve Drogba'dan Fatih Terim'e destek mesajı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e koronavirüs teşhisinin konması haberi üzerine destek mesajı paylaşan isimlere eski öğrencileri de katıldı.

Fildişili yıldız Didier Drogba ile Brezilyalı Felipe Melo yaptıkları paylaşımla Fatih Terim'e desteklerini gösterdi. Didier Drogba, "Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber... Çare Turkiye, Çare the World" mesajını paylaştı.

Felipe Melo ise mesajında "Babacım seni çok seviyorum Allah yardımcın olsun umarım en kısa zamanda iyileşirsin." sözlerini kullandı.