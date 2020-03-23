Fenerbahçe ve Trabzon'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla destek verdi. İki kulüp de Terim'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatassaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ilk destek ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan geldi. İki kulüp de sosyal medya hesaplarından Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
- 23.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Trabzon'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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