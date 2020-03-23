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23 Mart 2020, Pazartesi
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ve Trabzon'dan 'e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe ve Trabzon'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

ve kulüpleri, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray 'e hesaplarından yayınladığı mesajla destek verdi. İki kulüp de Terim'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatassaray 'e ilk destek ezeli rakipler ve 'dan geldi. İki kulüp de hesaplarından Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

  1. 23.03.2020
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