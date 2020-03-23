Falcao’dan Fatih Terim’e mesaj: Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Falcao’dan ’e mesaj: Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için...

Falcao’dan Fatih Terim’e mesaj: Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için...

’ın Kolombiyalı yıldızı , korona virüse yakalanan Teknik Direktör ’e destek mesajı yayınladı. Falcao hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için” ifadesini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu , korona virüs testi pozitif çıkan için destek mesajı yayımladı.

Kolombiyalı golcü, hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için" notunu yazdı.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 00:53
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