Falcao’dan Fatih Terim’e mesaj: Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için...
Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, korona virüse yakalanan Teknik Direktör Fatih Terim’e destek mesajı yayınladı. Falcao sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için” ifadesini kullandı.
Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı.
Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için" notunu yazdı.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 00:53
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao’dan Fatih Terim’e mesaj: Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.