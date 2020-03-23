Falcao: Derbi kenetledi

Yayıncı kuruluşa konuşan Falcao, Fenerbahçe derbisini kazanmalarının takımın bağını güçlendirdiğini belirtip şöyle konuştu: Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz, yolumuza devam edeceğiz. Türk Telekom, gerçekten özel bir atmosfere sahip. Fatih Terim, çok tecrübeli bir antrenör.