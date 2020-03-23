Falcao: Derbi kenetledi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Falcao: Derbi kenetledi

Falcao: Derbi kenetledi

Yayıncı kuruluşa konuşan Falcao, derbisini kazanmalarının takımın bağını güçlendirdiğini belirtip şöyle konuştu: Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz, yolumuza devam edeceğiz. , gerçekten özel bir atmosfere sahip. , çok tecrübeli bir antrenör.

Yayıncı kuruluşa konuşan Falcao, derbisini kazanmalarının takımın bağını güçlendirdiğini belirtip şöyle konuştu: Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz, yolumuza devam edeceğiz. , gerçekten özel bir atmosfere sahip. , çok tecrübeli bir antrenör.

  1. 23.3.2020
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