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23 Mart 2020, Pazartesi
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Canaydın unutulmaz

Canaydın unutulmaz

Kulübü, vefatının 10. yıl dönümünde eski başkanlarından için anma mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'ımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız 'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı da Canaydın için bir mesaj yayımladı.

  1. 23.3.2020
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