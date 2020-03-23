Canaydın unutulmaz

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Galatasaray'ımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı da Canaydın için bir mesaj yayımladı.