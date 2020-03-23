Barcelona Alex Telles için girişimlerine başladı! Galatasaray...
Coronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla takımlar, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Katalan devi Barcelona da yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen ekiplerden... Katalan basını, Porto forması giyen Alex Telles'in Barcelona'nın radarında olduğunu yazdı. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına para girecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını liglerin ertelenmesine neden oldu. Takımlar da bu boşluğu fırsat bilerek gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.
Katalan basınından Sport, Barcelona'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi duyurdu. İddiaya göre Barça, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında dolacak olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro... Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği yüzde 10'luk pay Galatasaray'ın kasasına girecek.
Kariyerine Juventude takımında başlayan Telles, Inter ve Galatasaray'da top koşturduktan sonra 2016 yılında Portekiz'in yolunu tutmuştu.
- 23.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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