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23 Mart 2020, Pazartesi
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Barcelona Alex Telles için girişimlerine başladı! Galatasaray...

Coronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla takımlar, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Katalan devi da yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen ekiplerden... Katalan basını, Porto forması giyen 'in Barcelona'nın radarında olduğunu yazdı. Bu gerçekleşirse 'ın kasasına para girecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını liglerin ertelenmesine neden oldu. Takımlar da bu boşluğu fırsat bilerek gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

Katalan basınından Sport, 'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi duyurdu. İddiaya göre Barça, bir dönem forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu 'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında dolacak olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro... Bu gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği yüzde 10'luk pay Galatasaray'ın kasasına girecek.

Kariyerine Juventude takımında başlayan Telles, Inter ve Galatasaray'da top koşturduktan sonra 2016 yılında Portekiz'in yolunu tutmuştu.


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  1. 23.03.2020
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