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22 Mart 2020, Pazar
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G.Saray’da ikinci vaka endişesi

G.Saray’da ikinci vaka endişesi

'da başkan yardımcısı Abdurrahim 'ın ardından ikinci koronavirüsü paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinden 'in de rahatsız olduğu öğrenildi.

'da başkan yardımcısı Abdurrahim 'ın ardından ikinci koronavirüsü paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinden 'in de rahatsız olduğu öğrenildi. Gribal enfeksiyon belirtileri olan Recevik'e, "Zatürre başlangıcı" tanısı konulduğu ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan 'ın, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs testine girdiği ve sonucun negatif olduğu ortaya çıkmıştı.
  1. 22.3.2020
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