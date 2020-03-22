Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone. Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.