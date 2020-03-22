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22 Mart 2020, Pazar
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evde çalışmalarına devam ediyor

Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

'ın golcüsü , evde yaptığı çalışmaları hesabından paylaştı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de 'ın golcüsü . Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de hesabından paylaştı.

  1. 22.03.2020
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