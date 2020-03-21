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21 Mart 2020, Cumartesi
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Personele maddi destek

Personele maddi destek

ertelenmesinin ardından kulübe sıcak para girişi de gecikecek. G.Saraylı futbolcular bu süreçte kulüp personelini unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, 'daki personelin maaşlarının aksamaması için alacaklarından belli oranda kesinti yapabileceklerini belirttiler.

ertelenmesinin ardından kulübe sıcak para girişi de gecikecek. G.Saraylı futbolcular bu süreçte kulüp personelini unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, 'daki personelin maaşlarının aksamaması için alacaklarından belli oranda kesinti yapabileceklerini belirttiler.
  1. 21.3.2020
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