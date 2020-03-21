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21 Mart 2020, Cumartesi
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Mbaye Diagne İngiltere’ye

Cimbom'un Brugge'e kiraladığı burada da tutunamamıştı. Senegalli futbolcu için piyango gibi haber 'den geldi. Championship'te zirve mücadelesi veren ekiplerden 'in 28 yaşındaki yıldızı istediği belirtildi. Sezon sonunda 'a teklif götürecekler. Aslan buradan ciddi manada bir gelir bekliyor.

Cimbom'un Brugge'e kiraladığı burada da tutunamamıştı. Senegalli futbolcu için piyango gibi haber 'den geldi. Championship'te zirve mücadelesi veren ekiplerden 'in 28 yaşındaki yıldızı istediği belirtildi. Sezon sonunda 'a teklif götürecekler. Aslan buradan ciddi manada bir gelir bekliyor.
  1. 21.3.2020
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