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21 Mart 2020, Cumartesi
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: Sosyal mesafeni koru!

Galatasaray: Sosyal mesafeni koru!

Sarı-kırmızılılar, koronavirüse karşı sosyal farkındalığı artırmak için resmi hesaplarını da bir süredir kullanıyor. son olarak en çok kullanılan uygulamalardan Twitter hesabında kulüp isminin yanına "Sosyal mesafeni koru!" cümlesini etkiledi. böylece 9.1 milyonluk takipçisine en kısa yoldan ulaşmış oluyor.

Sarı-kırmızılılar, koronavirüse karşı sosyal farkındalığı artırmak için resmi hesaplarını da bir süredir kullanıyor. son olarak en çok kullanılan uygulamalardan Twitter hesabında kulüp isminin yanına "Sosyal mesafeni koru!" cümlesini etkiledi. böylece 9.1 milyonluk takipçisine en kısa yoldan ulaşmış oluyor.
  1. 21.3.2020
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