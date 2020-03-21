Galatasaray: Sosyal mesafeni koru!
Sarı-kırmızılılar, koronavirüse karşı sosyal farkındalığı artırmak için resmi hesaplarını da bir süredir kullanıyor. Galatasaray son olarak en çok kullanılan uygulamalardan Twitter hesabında kulüp isminin yanına "Sosyal mesafeni koru!" cümlesini etkiledi. Cimbom böylece 9.1 milyonluk takipçisine en kısa yoldan ulaşmış oluyor.
- 21.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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